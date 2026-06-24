Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым в августе прошлого года на саммите в Анкоридже между лидерами России и США относительно политических путей урегулирования украинского кризиса.

«В августе прошлого года лидеры России и США достигли ряда пониманий относительно политических путей выхода из российско-украинского кризиса. Мы сохраняем приверженность этим пониманиям», — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет», — указал он.

Лавров также заявил, что Россия не намерена доверять обещаниям на слово и не согласится на временные решения или ультиматумы в вопросе российско-украинского урегулирования. При этом, по его словам, конфликт по-прежнему возможно решить политико-дипломатическими методами.