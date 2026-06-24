Если верить официальным заявлениям Еревана, Южный Кавказ стоит на пороге исторического примирения. Премьер-министр республики Никол Пашинян говорит о мире, международные партнеры рассуждают о доверии и региональном сотрудничестве, а зарубежные эксперты рисуют картины будущего, в котором бывшие противники открывают границы и реализуют совместные экономические проекты.

Однако есть одна деталь, которая не слишком вписывается в этот благостный мирный набросок. Пока Армения своими россказнями пытается убедить мировое сообщество в своем миролюбии, параллельно с этим она ускоренными темпами наращивает военный потенциал. Причем здесь речь идет не о символических закупках с целью модернизации армии.

Как пишет издание Indiandefensenews, за последние годы Ереван заключил с Индией контракты почти на два миллиарда долларов. В Армению поступают реактивные системы залпового огня Pinaka, зенитно-ракетные комплексы Akash, радиолокационные станции Swathi, современные средства радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. Поставки этих систем начались с 2022 года и значительно усилили возможности Армении по отражению воздушных угроз и артиллерийских атак.

При этом автор публикации также указывает: «Сегодня, когда оборонные связи уже прочно установлены, акцент постепенно смещается в сторону миростроительства, примирения и устойчивого сотрудничества на Южном Кавказе». Весьма странная конструкция… Это, простите, как?

В материале говорится о том, что одновременно с этим развивается военно-техническое сотрудничество с Индией, продолжаются программы подготовки офицеров и обсуждаются совместные проекты в сфере оборонной промышленности. Но забугорных комментаторов и аналитиков не часто интересует момент: если мир действительно так близок, то зачем Армении столь масштабное перевооружение?

Особенно умилительно выглядят рассуждения о том, что Индия должна использовать свое влияние для продвижения мира на Южном Кавказе. После нескольких миллиардов долларов, вложенных в поставки вооружения Армении, в Нью-Дели внезапно заговорили о диалоге, гуманитарных инициативах и укреплении доверия. Это уже напоминает классический болливудский сценарий.

В первом акте герой эффектно появляется на экране с ракетами, реактивными системами залпового огня и средствами ПВО. Во втором — под драматическую музыку рассказывает о мире, дружбе народов и светлом будущем. В третьем — произносит проникновенный монолог о необходимости снижения напряженности. И все это без малейшего смущения от того, что именно он только что подвез грузовик с вооружением.

Впрочем, и армянская сторона в этом необычном спектакле играет свою роль. На протяжении нескольких лет Ереван пытается убедить мир, что закупка все новых партий вооружений является исключительно вкладом в стабильность. Получается своеобразная формула: чем больше ракет, тем миролюбивее намерения.

Здесь, прямо скажем, трудно отделаться от ощущения, что сценарий писали те же авторы, которые когда-то убеждали аудиторию, будто герой индийского боевика способен в одиночку победить целую армию, поймать пулю зубами и после этого исполнить танцевальный номер, утопая в лепестках роз.

Пикантный вкус этой болливудской истории придает тот факт, что многие из тех, кто еще недавно рассказывал о «неприступной обороне» и «непобедимой армии арцаха», в сентябре 2023 года исчезли со сцены театра боевых действий с поразительной киношной скоростью. Образно говоря, герои оказались куда менее стойкими, чем их телевизионные версии. Как только Азербайджан восстановил свой суверенитет на собственной территории, многие громкие лозунги растворились быстрее, чем статисты после финальной сцены болливудского фильма.

Поэтому сегодняшние разговоры о том, что новые поставки оружия якобы помогут укреплению мира, звучат не просто противоречиво, а откровенно комично.

Мир обычно строят через договоренности, взаимное признание границ, открытие коммуникаций и развитие торговли. Ракеты, реактивные системы залпового огня и военные контракты на миллиарды долларов относятся несколько к другой категории инструментов. Хотя, возможно, в каком-то особом индийско-армянском жанре действительно считается, что лучший способ убедить соседа в миролюбии — это сначала закупить побольше оружия, а затем торжественно объявить себя главным сторонником разрядки.

Кто-то скажет, что любое суверенное государство имеет право на основе двустороннего сотрудничества налаживать военное взаимодействие, но есть нюанс. Рассуждения о необходимости доверия со стороны страны, которая более четверти века удерживала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана, особенно странно слышать. На протяжении десятилетий армянские власти игнорировали международное право и отказывались от выполнения законных требований Баку. А ведь в Ереване и тогда говорили о мире, правда, мир почему-то предполагал сохранение результатов оккупации.

Многим после Второй Карабахской войны казалось, что армянское руководство наконец сделало выводы из произошедшего и отказалось от политики территориальных претензий. Однако последующие события показали, что проблема никуда не исчезла.

Даже сегодня Конституция Армении содержит положения, которые в Баку рассматриваются как территориальные претензии к Азербайджану. Именно поэтому вопрос изменения основного закона остается одним из ключевых условий полноценного урегулирования. Но вместо решения этой проблемы армянские власти предпочитают закупать новые партии вооружения.

После событий 2020 и 2023 годов многие представители оппозиции открыто призывали к подготовке к новому противостоянию. Бывшие чиновники и политики неоднократно заявляли о необходимости пересмотра итогов войны. В армянских СМИ и социальных сетях продолжают циркулировать идеи о «возвращении утраченного». Когда в общественной атмосфере сохраняется культ реванша, а государство одновременно наращивает военный потенциал, неизбежно возникают вопросы относительно истинных целей такой политики.

Поведение же Индии похоже на ситуацию, при которой человек подбрасывает дрова в костер, а затем выступает с лекцией о важности пожарной безопасности.

В Нью-Дели часто объясняют сотрудничество с Арменией необходимостью противодействия оси Анкара—Баку—Исламабад. Но тогда стоит честно признать: речь идет не о миротворчестве, а о геополитической игре. Южный Кавказ в данном случае рассматривается как площадка для реализации более широких внешнеполитических амбиций Индии.

Проблема в том, что подобные игры редко способствуют укреплению стабильности.

Сегодня Азербайджан выступает за окончательное юридическое оформление мира, открытие транспортных маршрутов и запуск полноценного регионального сотрудничества. Именно эти вопросы должны находиться в центре внимания всех заинтересованных сторон. Пока Армения не избавится от реваншистского наследия, не устранит двусмысленности в своей политике и не продемонстрирует готовность к окончательному закрытию конфликта, каждую новую партию закупленного оружия будут воспринимать не как вклад в безопасность, а как сигнал о том, что далеко не все в Ереване готовы поставить точку в многолетнем противостоянии, выдавая ракеты за инструмент примирения.