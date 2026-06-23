Налог на роскошь в Казахстане введен с 2026 года, однако первые платежи казахстанцы сделают только в 2027-м. Об этом рассказала руководитель управления администрирования непроизводственных платежей Комитета государственных доходов Гульмира Смагулова.

«Фактически в этом году налог на роскошь оплачиваться не будет. Это будет уже в 2027 году. В 2027 году мы будем рассчитывать налог за 2026 год, и тогда уже заработают нормы налога на роскошь», — пояснила Смагулова.

Под налог на роскошь по недвижимости подпадают физические лица, чья совокупная оценочная стоимость имущества превышает 450 млн тенге. При этом важно понимать, что речь идет не о рыночной стоимости, а об оценке, которую производит Государственная корпорация «Правительство для граждан».