В мае 2026 года жители московского района Кунцево вышли на протест против вырубки деревьев в парке «Москворецкий», имеющем статус особо охраняемой природной территории. По данным Радио Свобода, там может появиться новая позиция для ЗРК С-400, пишет «Настоящее время».

После начала войны в Москве уже построили минимум три такие площадки ПВО, почти все — в природоохранных зонах. Первая появилась в январе 2023 года на бывших опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии. Сейчас позицию С-300/400 рядом с академией можно увидеть на спутниковых снимках и панорамах «Яндекса». Площадь расчищенной территории — около 4,5 га, как и в парке «Москворецкий».

Ещё одна площадка появилась между Сокольниками и Лосиным островом: участок 200 на 350 метров обнесли забором и заасфальтировали. На снимках видны пусковые установки, элементы ЗРК С-400 и бетонные «подиумы», аналогичные тем, что построили в Кунцеве.

Третью площадку С-300/400 оборудовали в Измайловском парке. Лес там не вырубали: объект появился на территории бывшего питомника декоративных растений. Его площадь — около 3,6 га.

Основную ставку в защите Москвы Минобороны РФ сделало не на С-300/400, а на более мобильные комплексы «Панцирь». Вокруг столицы, по данным Радио Свобода, уже размещено более 100 «Панцирей» и других систем ПВО, образующих несколько колец.

Одна из таких башен в июне появилась у Московского НПЗ в Капотне, однако к первой атаке 16 июня её не успели оснастить самим комплексом. Во время второго удара 18 июня очевидцы сняли как промахи «Панцирей», так и попадания ракет в дроны.

По данным издания, с защитой от украинских ударов эти системы справляются не всегда эффективно, в том числе из-за возможного дефицита ракет. При этом по плотности ПВО Москву обгоняет резиденция Владимира Путина на Валдае, вокруг которой насчитывается почти 30 систем.