«Азербайджанские железные дороги» (АЖД) подписали контракт на закупку четырех новых магистральных пассажирских локомотивов с китайской компанией CRRC Ziyang.

Документ подписан председателем АЖД Ровшаном Рустамовым и руководителем CRRC Ziyang Co. Ltd Чэнь Чжисином в рамках визита делегации АЖД в КНР.

Поставка локомотивов в Азербайджан ожидается в течение 2027 года, сообщили в АЖД.

Стороны также обсудили вопросы модернизации локомотивного парка «Азербайджанских железных дорог», повышения технических возможностей подвижного состава для грузовых и пассажирских перевозок, обеспечения гибких и безопасных услуг в условиях растущих объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, а также перспективы расширения сотрудничества.

Представители делегаций также провели переговоры по следующему этапу сотрудничества, предусматривающему закупку еще 14 локомотивов.

В АЖД также напомнили, что в сентябре в Азербайджан планируется доставить семь новых грузовых локомотивов по прошлогоднему контракту с CRRC Ziyang. Делегация АЖД ознакомилась с финальной стадией процесса производства локомотивов, состоялся обмен мнениями по ряду технических вопросов. Оснащаемые по самым передовым технологиям магистральные локомотивы типа AC50 планируется эксплуатировать для грузоперевозок в международных транспортных коридорах, проходящих по территории Азербайджана.