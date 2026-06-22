Президент Польши Кароль Навроцкий 23-24 июня совершит официальный визит в Турцию, сообщается на странице Управления коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X.

«По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президент Польши Кароль Навроцкий 23-24 июня 2026 года совершит официальный визит в Турцию», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе встреч, которые пройдут в рамках визита, будут рассмотрены все аспекты отношений между Турцией и Польшей, а также обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для развития существующего сотрудничества.

В ходе встреч, наряду с двусторонними отношениями, также предусматривается обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.