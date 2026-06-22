Германия перебрасывает почти 5 тысяч солдат к границе с Беларусью. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, в настоящее время в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих. Они проводят учения рядом с белорусской границей.

При этом к концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе. Как заявили в бундесвере, при укомплектовании бригады «не исключена возможность принудительного привлечения солдат».

По словам инспектора сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиана Фройдинга, главная цель — уже в следующем году обеспечить полную боеготовность бригады в Литве.