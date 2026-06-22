В результате поисков водолазами-спасателями было обнаружено и извлечено из воды тело Абдулова Эльмара Иса оглу, 2007 года рождения, которое было передано по назначению, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что поиски другого человека — Меджидова Парвиза Зохраб оглу, 2003 года рождения продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

15:22 Четыре человека утонули в неконтролируемой зоне моря в поселке Мардакян Хазарского района Баку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В результате поисков, проведенных водолазами и спасателями, были обнаружены и извлечены тела Азимова Намига Исабалы оглу, 1991 года рождения, и Абдулова Эльнура Иса оглу, 2005 года рождения.

Поиски других граждан — Маджидова Парвиза Зограба оглу, 2003 года рождения, и Абдулова Эльмара Исы оглу, 2007 года рождения, продолжаются.