Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана временно ввел ограничения на купание на ряде пляжей страны из-за загрязнения санитарно-защитных зон отходами и сточными водами.

Как сообщили в Минздраве, в рамках подготовки к летнему сезону специалисты регулярно проводят мониторинг состояния пляжей и качества морской воды. С начала года проверки проводились ежемесячно, а с мая — еженедельно. По результатам лабораторных исследований в пробах морской воды, отобранных на некоторых пляжах, были выявлены отклонения по химическим и микробиологическим показателям. Причиной названо загрязнение санитарно-защитных зон отходами и сточными водами.

Ограничения на купание введены на пляжах, расположенных в поселках Тюркан, Говсан, Ших и Сахиль в Баку, а также в поселке Ашагы Нюведи, селе Сютемурдов, жилом массиве Кичик Базар в Лянкярани и на пляже Ниязоба в Хачмазском районе. Запрет также распространяется на несанкционированные пляжные участки, расположенные в этих зонах.

О принятом решении проинформированы местные органы исполнительной власти, полиция, министерство по чрезвычайным ситуациям и другие профильные структуры. Минздрав призвал граждан пользоваться только разрешенными для купания пляжами, следить за официальными сообщениями и соблюдать установленные ограничения. Ведомство отметило, что мониторинг качества морской воды будет продолжаться на протяжении всего пляжного сезона, а информация о его результатах будет регулярно публиковаться.