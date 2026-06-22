Сотрудники 32-го отделения Сураханского районного управления полиции задержали 36-летнего Тебриза Агаларова, подозреваемого в совершении серии краж.

Следствием установлено, что мужчина в разное время разбивал стекла автомобилей на территории района и похищал из салонов деньги и другие ценные вещи.

Кроме того, выяснилось, что он также украл мопед, а из одного из домов похитил электрические кабели, осветительное оборудование и инструменты для ремонта.

По данному факту в полиции продолжается расследование.