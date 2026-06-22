Все четыре столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — временно прекратили работу.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

Кроме того, временно закрылись воздушные гавани и других российских городов: Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Ижевска.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 84 БПЛА.

10:12 Число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 70.

Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО сбили 301 БПЛА над 14 регионами России за ночь, сообщает Минобороны РФ.

08:47 С ночи Украина атакует Москву беспилотниками.

Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, на данный момент сбито 59 БПЛА.

Как пишут паблики, к ТЦ «Садовод» подтянули ПВО.