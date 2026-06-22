Все четыре столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — временно прекратили работу.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.
Кроме того, временно закрылись воздушные гавани и других российских городов: Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Ижевска.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 84 БПЛА.
10:12 Число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 70.
Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Силы ПВО сбили 301 БПЛА над 14 регионами России за ночь, сообщает Минобороны РФ.
08:47 С ночи Украина атакует Москву беспилотниками.
Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, на данный момент сбито 59 БПЛА.
Как пишут паблики, к ТЦ «Садовод» подтянули ПВО.