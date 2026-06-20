Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границах и принять все необходимые меры для недопущения дефицита топлива, сообщила пресс-служба правительства республики.

Решение принято по итогам совещания с участием руководства ответственных министерств и правоохранительных органов. Участники обсудили меры по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов. По итогам совещания было принято решение «усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны», говорится в сообщении правительства.

Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение. Он поручил пограничной службе Комитета нацбезопасности Казахстана совместно с Министерством финансов и Агентством по финансовому мониторингу обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов через границу. Министерству энергетики также поручено обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.

В настоящее время в республике действует приказ Минэнерго на запрет вывоза автотранспортом за пределы Казахстана отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом, а также введено ограничение на пересечение автотранспортом государственной границы — не более одного раза в сутки, сказано в публикации.