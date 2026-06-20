Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обострении ситуации на юге Ливана. По данным военной пресс-службы, за одну ночь боевики «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским военнослужащим, действующим в приграничном районе.

В ответ израильские военные нанесли серию ударов по десяткам целей на территории южного Ливана. Среди них были позиции ракетных подразделений, склады вооружений и командные центры «Хезболлы».

В заявлении израильской армии подчеркивается, что действия были предприняты для «устранения непосредственной угрозы» и являются ответом на «серьёзные нарушения» со стороны группировки.

Сообщается, что в результате израильских ударов погибли около 30 человек.