Польша требует места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил глава МИД страны Радослав Сикорский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По словам министра, страны Восточной Европы и Скандинавии, где проживает до 150 миллионов человек, находятся под более прямой угрозой с российской стороны, чем Германия.

«Мы — соседи и России, и Украины, а вы — нет», — подчеркнул министр, добавив, что Польша, через которую идут поставки оружия Киеву, берет на себя связанные с этим риски и заслуживает места за столом переговоров.

По его словам, Варшава предлагает использовать институты Евросоюза или создать «коалицию желающих» для представительства континента на переговорах.