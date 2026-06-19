Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии опровергло сообщения о том, что армянская сельхозпродукция, в том числе клубника, якобы поступает в Россию через грузинскую территорию под видом турецкой продукции.

Ведомство назвало публикации спекулятивными и заявило, что подобные утверждения не соответствуют действительности, наносят ущерб экономическим отношениям двух стран и втягивают Грузию во внутриполитические процессы соседнего государства.

Ранее издание «Грапарак» писало, что в армянских официальных кулуарах хвастают тем, что вывозят местную клубнику в Грузию, а оттуда экспортируют её в Россию под видом турецкой. Этот маршрут якобы работает для экспорта клубники из теплиц, связанных с семьёй мэра Еревана Тиграна Авиняна.

Россельхознадзор в конце мая и в начале июня ввёл серию временных ограничений на поставки армянской сельхозпродукции, включая овощи, клубнику, фрукты, виноград и сухофрукты, объяснив меры участившимися нарушениями фитосанитарных требований.