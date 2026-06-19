Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта, пишет The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, контакты между Киевом и Вашингтоном идут практически ежедневно. Также, как утверждается, возобновились неофициальные контакты с российской стороной.

Среди обсуждаемых сценариев — двухэтапное прекращение огня. Сначала предполагается ограничить боевые действия зоной шириной 50–70 км по обе стороны линии фронта, после чего перейти к более широкому соглашению.

При этом один из высокопоставленных украинских чиновников считает маловероятным, что Москва пойдёт на серьёзные шаги до октября. По его оценке, более вероятен сценарий затягивания переговоров до весны с расчётом на давление через зимнюю кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины.