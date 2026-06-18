Энергетическая сфера играет важную роль в развитии стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией.

Данный вопрос обсуждался на переговорах министра энергетики Пярвиза Шахбазова с советником президента Румынии по национальной безопасности Мариусом-Габриэлем Лазуркэ, сообщает Министерство энергетики.

«На встрече подчеркивалось, что энергетическая сфера играет важную роль в развитии отношений между двумя странами, основанных на стратегическом партнерстве. Поставки нефти и газа, а также обширная деятельность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Румынии отмечены как показатели высокого уровня сотрудничества в углеводородном секторе», — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что проект коридора зеленой энергии «Каспий — Черное море — Европа» еще больше укрепит сотрудничество в сфере электроэнергетики. Лазуркэ подчеркнул особое значение этого проекта не только для отдельных стран, но и для энергетической безопасности и устойчивого развития Европейского союза в целом, отметив, что в рамках этой инициативы Азербайджан выступает важным энергетическим партнером Европы.

На встрече сообщалось, что результаты технико-экономического обоснования проекта будут представлены в ближайшее время. Отмечено, что проект создаст долгосрочные экономические и энергетические выгоды как для стран-производителей, в частности Азербайджана, так и для Румынии, Венгрии и других стран Центральной и Восточной Европы.

Стороны также обсудили нововведения, осуществляемые Румынией в энергетической сфере, и оценили перспективы дальнейшего сотрудничества.