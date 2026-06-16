Издательство «Просвещение» выпустило новый учебник по обществознанию для 9 класса, редактором которого стал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В книге — 5 разделов и 23 параграфа. От базовых общественных понятий до разбора жизненных ситуаций, исторических примеров и практического применения знаний. Также включены словарь терминов и подборка интернет-ресурсов.

Сам Медведев в обращении к ученикам отметил, что учебник должен помочь не только разобраться в обществознании, но и ориентироваться в непростых жизненных вопросах.