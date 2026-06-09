Мины остаются одним из самых тяжёлых последствий армяно-азербайджанского конфликта и продолжают уносить жизни даже после завершения активных боевых действий.
Об этом написал в соцсети Х помощник президента Хикмет Гаджиев.
С 10 ноября 2020 года в Азербайджане зарегистрировано 427 пострадавших от мин — 73 человека погибли, 354 получили ранения, среди них 231 гражданское лицо. С 1991 года общее число жертв мин превысило 3500 человек, включая 362 детей и молодых людей, а также 38 женщин.
Помимо трагических человеческих потерь, масштабное минное загрязнение остаётся серьёзным препятствием для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, восстановления освобождённых территорий, экономического развития и сельского хозяйства.
Каждая обнаруженная и обезвреженная мина — это не только потенциально спасённая жизнь, но и шаг к восстановлению региона.
Разминирование — это не только вопрос безопасности, но и гуманитарная необходимость, а также важное условие устойчивого восстановления и развития.
Landmines remain one of the gravest legacies of the Armenia-Azerbaijan conflict and continue to claim lives long after active hostilities have ceased.
Since November 10, 2020, Azerbaijan has recorded 427 mine victims — 73 killed and 354 injured — including 231 civilians. Since… pic.twitter.com/R7NAu64CE9
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 9, 2026