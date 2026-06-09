Мины остаются одним из самых тяжёлых последствий армяно-азербайджанского конфликта и продолжают уносить жизни даже после завершения активных боевых действий.

Об этом написал в соцсети Х помощник президента Хикмет Гаджиев.

С 10 ноября 2020 года в Азербайджане зарегистрировано 427 пострадавших от мин — 73 человека погибли, 354 получили ранения, среди них 231 гражданское лицо. С 1991 года общее число жертв мин превысило 3500 человек, включая 362 детей и молодых людей, а также 38 женщин.

Помимо трагических человеческих потерь, масштабное минное загрязнение остаётся серьёзным препятствием для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, восстановления освобождённых территорий, экономического развития и сельского хозяйства.

Каждая обнаруженная и обезвреженная мина — это не только потенциально спасённая жизнь, но и шаг к восстановлению региона.

Разминирование — это не только вопрос безопасности, но и гуманитарная необходимость, а также важное условие устойчивого восстановления и развития.