В ближайшие годы внешняя политика Еревана, вероятно, будет определяться стремлением Пашиняна освободить страну от стратегической зависимости от России и ускорить мирный процесс с Баку. Об этом в интервью Minval Politika заявил бывший посол США в Азербайджана Мэтью Брайза.

— Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал победу на парламентских выборах. Как Вы оцениваете значение этого результата для дальнейшего внутриполитического развития Армении и её внешнеполитических приоритетов?

— Победа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его политической силы на парламентских выборах является важнейшим историческим событием как для развития современной Армении, так и для её отношений с Азербайджаном и Турцией, а также для мира и долгосрочного процветания всего региона. По своей сути, эти выборы были посвящены стратегическому выбору Армении: продолжит ли страна многовековую зависимость от России, основанную на страхе перед тюркскими народами — прежде всего Турцией и Азербайджаном, — или же выберет путь мира, сотрудничества и процветания через взаимодействие с Европой и Соединёнными Штатами. При этом Армения стремится не вступать в конфронтацию с Россией, но и не оставаться её клиентским государством.

Именно об этом были нынешние выборы. Тот факт, что Пашинян и его политическая сила получили около 58–59 процентов голосов, имеет большое значение. Однако этого недостаточно для получения конституционного большинства в две трети голосов, которое необходимо для внесения изменений в Конституцию Армении. Речь идёт о поправках, которых добивается Азербайджан, чтобы исключить любые двусмысленные формулировки относительно Карабаха, которые могут трактоваться как сохранение территориальных претензий со стороны Армении.

Для принятия такой поправки необходимо не менее 66 процентов мест в парламенте. Поэтому нынешний результат Пашиняна немного не дотягивает до необходимого уровня. Тем не менее этот вопрос, как мне кажется, станет предметом дальнейших обсуждений между премьер-министром Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым.

Главное же заключается в том, что армянский народ выбрал путь мира, который предлагает Пашинян. Это путь примирения с Азербайджаном и восстановления отношений с Турцией ради мирного и процветающего будущего Армении в партнёрстве с Европой. На мой взгляд, это серьёзный стратегический поворот и очень позитивное развитие событий не только для Армении, но и для Азербайджана.

— В последние годы Армения последовательно углубляет взаимодействие с Европейским союзом. Как результаты выборов могут повлиять на дальнейшее развитие отношений между Арменией и ЕС? Какую роль может сыграть администрация Дональда Трампа в регионе?

— Сближение Армении с Европейским союзом и Соединёнными Штатами продолжается уже несколько лет. Особенно чётко этот курс обозначился после подписания 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления между премьер-министром Пашиняном, президентом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, положившего конец военной фазе Второй Карабахской войны.

С тех пор Пашинян ясно дал понять, что Ереван выбирает путь мира с Баку и более тесного взаимодействия с Европой. Если Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, который был парафирован в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Трампа 8 августа прошлого года, мы можем стать свидетелями значительного притока инвестиций в проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении.

Я также надеюсь увидеть значительные инвестиции в сам Нахчыван и развитие транспортной инфраструктуры, которая соединит Армению через Нахчыван с Турцией. Это касается автомобильных дорог, железнодорожного сообщения, цифровых и волоконно-оптических коммуникаций, а также энергетической инфраструктуры — будь то линии электропередачи или даже газопроводы.

Важный импульс мирному процессу был придан именно 8 августа, когда президент Трамп принял в Белом доме президента Алиева и премьер-министра Пашиняна. С тех пор администрация Трампа всё активнее вовлекается в продвижение мирного процесса и поддержку американских инвестиций в транспортную инфраструктуру, проходящую от Каспийского моря через Азербайджан, Армению и Нахчыван в Турцию.

Одним из ключевых элементов внешней политики администрации Трампа является использование инвестиций американских компаний как инструмента дипломатии США. Второй важный элемент заключается в стремлении обеспечить надёжные поставки критически важных минералов и устойчивые цепочки поставок. Поэтому я вижу значительный потенциал для развития переработки критических минералов в Азербайджане, возможно, в Алятской свободной экономической зоне, с поставками сырья из Центральной Азии через Каспийское море. После переработки эти ресурсы могут транспортироваться через Азербайджан, Армению и Турцию на мировые рынки.

— Ожидаете ли Вы изменений в подходе Еревана к нормализации отношений с Баку? Насколько стороны близки к подписанию мирного соглашения?

— Победа Пашиняна на выборах открывает возможности для всех перечисленных инвестиций и нового формата стратегического взаимодействия США с регионом. Я считаю, что после своей победы Пашинян будет ещё более мотивирован ускорить мирный процесс с Азербайджаном. Вероятно, он также будет активнее убеждать армянское общество поддержать внесение поправок в Конституцию Армении, которых добивается Азербайджан.

Поскольку у него нет большинства в две трети голосов в парламенте, этот вопрос придётся выносить на общенациональный референдум. Это будет сложный и политически чувствительный процесс. Однако при поддержке Европейского союза, Соединённых Штатов и, возможно, самого Азербайджана такие изменения могут стать реальностью. Если же конституционная реформа окажется невозможной, Пашиняну и Алиеву придётся искать другие способы завершения мирного процесса и окончательно оформить мирный договор.

Стороны находятся очень близко к его подписанию. Мы знаем, что текст соглашения был согласован ещё в марте 2025 года. Мы также знаем, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали документ 8 августа в Белом доме. Поэтому сейчас вопрос заключается главным образом в завершении процесса подписания договора, который тесно связан с вопросом внесения поправок в Конституцию Армении.

— Как Вы оцениваете помощь ЕС Армении, политику России и дальнейший внешнеполитический курс Еревана?

— Очевидно, что Россия не довольна результатами выборов. Москва сделала всё возможное, чтобы добиться поражения Пашиняна, однако эти усилия потерпели неудачу. В частности, проводились масштабные кампании по дезинформации, распространялись ложные утверждения о том, что Пашинян якобы болен раком и ему осталось жить несколько месяцев, что он болен СПИДом и другие подобные заявления.

Тем не менее оппозиции не удалось победить, а некоторые оппозиционные силы, возможно, даже не преодолеют четырёхпроцентный барьер для прохождения в парламент. Москва уже ввела экономические ограничения против Армении, отказавшись импортировать армянские розы и другую сельскохозяйственную продукцию под предлогом санитарных требований. На мой взгляд, эти объяснения не соответствуют действительности. Россия также может попытаться спровоцировать политическую нестабильность внутри Армении, однако предсказать конкретные шаги сейчас невозможно.

В ближайшие годы внешняя политика Армении, вероятно, будет определяться стремлением Пашиняна освободить страну от стратегической зависимости от России. Это не означает стремление к конфронтации с Москвой. Скорее, речь идёт о том, чтобы Россия больше не могла препятствовать Армении проводить многовекторную внешнюю политику, включающую более тесные отношения с Европой и Соединёнными Штатами, а также — что, возможно, наиболее важно — достижение прочного мира с Азербайджаном.