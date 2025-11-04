Министр образования Армении Жанна Андреасян сообщила, что азербайджанский язык преподаётся в трёх школах страны в рамках программы правительства по поощрению изучения региональных языков.

По её словам, к инициативе подключены около 30 школ, но наибольший интерес вызывает персидский язык — прежде всего потому, что по нему есть специалисты. Ещё в трёх школах преподаётся грузинский.

При этом, как отметила Андреасян, результаты опросов показали: около 400 школ Армении выразили желание организовать преподавание региональных языков. Большинство из них выбрали турецкий язык, однако министерство столкнулось с острой нехваткой преподавателей.