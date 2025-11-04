Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на собрании, посвящённом 80-летнему юбилею НАНА, по понятным причинам находится в центре внимания экспертного сообщества не только в Азербайджане, но и за пределами нашей страны.

Глава государства затронул целый ряд острых и актуальных вопросов. Ильхам Алиев говорил о необходимости укреплять интеллектуальный потенциал Азербайджана, о развитии ВПК, по синхронизации и искусственном интеллекте. Но самое главное — президент Азербайджана напомнил о необходимости знать и, если угодно, доводить до сведения мировой общественности подлинную историю и Карабаха, и Восточного Зангезура, и тех земель, на которых расположена современная Армения.

Как отметил Ильхам Алиев: «Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале XX века, чтобы каждый мог убедиться, что абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении имеют азербайджанское происхождение. На этих картах нет озера под названием Севан. На них есть озеро Гёйча, и там нашли отражение все остальные исторические топонимы, которые мы используем. Эти карты составляли не мы, поэтому никто не может сказать, что мы занимаемся здесь фальсификацией».

А это заявление президента Азербайджана вызвало совершенно неадекватную реакцию политической верхушки Еревана. Спикер парламента Армении Ален Симонян умудрился заявить: «Если начать искать “исторические земли”, может получиться так, что кто-то найдёт свою родину в Алтае». И вообще, по мнению Симоняна, «это не вписывается в существующую логику, но при этом должен сказать, что его заявление адресовано внутренней аудитории».

Ему тут же поддакнул в соцсетях вице-спикер Рубен Рубинян: «Если вернуться далеко назад, то увидим Гегамское море и не увидим Азербайджана». По его версии, «вместо этого мы увидим Гегамское или Гегаркуникское море. И не увидим Азербайджана». Выдав столь оригинальную версию истории региона, господин Рубинян далее принялся читать мораль: «Но нет смысла возвращаться назад. Мы должны идти вперёд».

Здесь необходим комментарий. Прежде всего напомним ещё раз: Азербайджан — это состоявшееся государство, президент нашей страны Ильхам Алиев — серьёзный и ответственный политик. У нашей страны и нашего президента не бывает одной позиции для «внутренней аудитории», а другой — для «внешней». Именно поэтому президент Ильхам Алиев и может позволить себе заявления в стиле «наше слово так же весомо, как наша подпись». Более того, историческая правда — это непреложный факт, вне зависимости от того, вписывается она в представления Симоняна и Рубиняна о мирном процессе или им больше бы хотелось слушать фантазии о «Гегамском» или «Гегаркуникском» море. Тем более не станем с изрядной долей иронии уточнять, куда именно смотрел вице-спикер парламента Армении, что Азербайджана не увидел, а вот «Гегаркуникское море» каким-то непостижимым образом разглядел. Тем более излишне напоминать, что в то время, когда 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, мы тоже наслушались предостаточно заявлений в стиле «надо смотреть вперёд, а не назад», за чем вполне прозрачно читалось: «забудьте, как проходят признанные границы, и подарите Армении оккупированные территории». Эти советы не сработали тогда и тем более не сработают сегодня.

А вот что касается мирного процесса, то здесь всё куда серьёзнее. Потому что установки в стиле «армяне — аборигены Кавказа, а азербайджанцы переселились с Алтая», «Кока-Кола старше Азербайджана», «вашу государственность придумал Ленин», «Азербайджана до 1918 года не существовало» далеко не новы. Их усиленно «разгоняли» три первых президента Армении, включая военных преступников Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а сегодня так же активно используют армянские реваншисты. И если эти установки теперь повторяет спикер парламента Армении, то это не «язык поскользнулся» и тем более не «историческая дискуссия».

Понятно, что на протяжении десятилетий в Армении со стороны правящих элит нагнеталась истеричная тюркофобия и азербайджанофобия, в чём есть очевидные признаки и ксенофобии, и расизма. Но как понимать попытки использования тех же штампов со стороны нынешней элиты Армении? Особенно теперь, когда две страны идут к миру? Тут уже возникают сомнения, насколько правящая элита Армении действительно привержена мирной повестке, которой, напомним, историческая правда не противоречит и противоречить не может.

Можно, конечно, посоветовать армянским политикам не нервничать. Тем более что использование исторического названия озера Гёйча и других исторических азербайджанских топонимов на территории современной Армении никак не может трактоваться как «территориальные претензии». Историческая правда есть историческая правда, и если в США один из штатов называется Нью-Мексико, и это бывшая мексиканская территория, это не значит, что Мексика предъявляет США территориальные претензии. Тем более очевидно, что возвращение насильственно изгнанных этнических азербайджанцев на территорию исторического Западного Азербайджана — это не территориальные претензии к Армении, а требование международного гуманитарного права, подтверждённое во многих документах.

Но тут речь идёт не просто о застарелых страхах. Речь идёт об ответственности перед будущим собственной страны. Может быть, для кого-то это в новинку, но не получится строить мирное будущее и одновременно пропагандировать ненависть к соседям.