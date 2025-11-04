Численность стран, ратующих за снятие более 60-летних санкций США в отношении Кубы, нанесших ей ущерб в триллион долларов, растет с каждым годом. Но, несмотря на колоссальный урон, республика выживает и даже является объектом повышенного к себе не только туристического и экзотического, но и экономического и геополитического интереса мировых держав. Парадоксально, но факт: изолируя от мира и от себя Кубу, США, так и не сумев ее «дожать», лишаются своего политического и идеологического влияния на острове, прозванном ими «террористическим», и открывают ему путь к тесному сближению с главными антагонистами Вашингтона – Москвой и Пекином.

Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию, призывающую США прекратить экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго в отношении Кубы. За снятие санкций проголосовали 165 стран Генассамблеи, включая Азербайджан. Против выступили только шесть государств (помимо США), воздержались 12. То есть количество стран, поддерживающих снятие эмбарго с Кубы, возросло в разы – акцент сделан на нарушении международного права в отношении республики, препятствующем ее экономическому развитию и налаживанию нормальной жизни населения острова.

Несмотря на практически единогласную поддержку со стороны мирового сообщества, не будем забывать, что резолюция Генассамблеи ООН не имеет юридически обязательной силы. И если США сами не примут решение об изменении или снятии санкционного режима (прерогатива американского Конгресса), политика Вашингтона, периодически вводившего некоторые санкционные послабления (в зависимости от того, кто был у власти в США в тот или иной период), при президенте Трампе ужесточалась.

По данным ООН, Куба, переименованная Вашингтоном в «спонсора терроризма», несет из-за американской блокады ущерб, превысивший, 1 трлн долларов. А санкции, более 60 лет назад, были введены США в ответ на национализацию собственности иностранных компаний (а на острове более всего было американских) после революции во главе с Фиделем Кастро. Республика была провозглашена социалистической, пошла на резкое сближение с СССР. И неоднократные попытки США по смене политического режима на Кубе, включая погружение ее в глубокую блокаду, не дали результата.

А блокада действительно нешуточная, поскольку санкции не ограничиваются только запретом американским компаниям и гражданам вести торговлю с Кубой и международные расчеты с ней, а распространяются на компании из третьих стран, использующие американские технологии или компоненты в своей продукции для Кубы. То есть такие компании попадают под вторичные санкции.

До распада СССР и прекращения действия Варшавского договора, Куба, можно сказать, весьма процветала за счет активной торговли с Советским Союзом и государствами социалистического лагеря, но «новые времена» внесли в это дело свои, невыгодные для Кубы коррективы на довольно длительный срок. Однако ситуация постепенно выправилась. Кроме того, на Кубе, с сохранением государственного контроля над стратегически важными объектами, разрешили частное, пусть и не очень крупное предпринимательство – на острове настали времена своего рода НЭПа. И сейчас примерно 20% работающего населения Кубы приходится именно на него.

Так что социализм на Кубе хоть и строят, но он уже не тот, каким был при Рауле Кастро, не говоря уже о Фиделе. И интерес к преобразованиям проявляют не только сами кубинцы, но и определенные лоббистские круги в США. И напротив – растет интерес населения острова, особенно молодого, к Соединенным Штатам, о чем еще будет сказано, равно как и о «мягкой силе» России на «Острове Свободы».

Но, кстати, Россия, имевшая, при СССР, очень плотные отношения с Кубой (здесь в разных отраслях работали советские специалисты, кубинцы в большом количестве учились в советских вузах и вообще были «своими людьми» в некогда «единой стране», особенно – на просторах РФ), не входит в число главных торговых партнеров островной республики – ее опережают Венесуэла, Китай и даже Испания с Канадой.

Тем не менее, в рамках возрождения интереса к Кубе, Москва и Гавана приняли довольно обширную программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, согласно которой страны должны продолжать наращивать взаимные объемы поставок и инвестиции. В экспорте Кубы в Россию доминируют табак, крепкий алкоголь (в частности, знаменитый на весь мир кубинский ром), никель и еще некоторые виды металлов. Россия же отправляет на остров нефть, продукты питания (прежде всего — пшеницу); разнообразную технику, транспортные средства. И Кубу не обходят вниманием работающие здесь и потенциальные российские инвесторы.

При этом на этом «Клондайке» больших возможностей – не только торгово-экономических, сырьевых, промышленных, туристических и иных — работает «мягкая сила» (таковой принято считать культурное влияние как инструмент дипломатии) России, конкурирующая с иной «мягкой силой». Здесь присутствует Россотрудничество, популяризирующее русский язык и культуру через различные развлекательные, культурные и образовательные (обучение российскими преподавателями) программы и мероприятия. Специалисты со знанием русского на Кубе востребованы. Словом, кубинцы доброжелательно относятся к России и россиянам.

Но вместе с тем на острове востребована американская культура, многие кубинцы стремятся жить и работать в США, но на данном этапе это крайне затруднительно, хотя прежде, в определенные санкционные периоды, не представляло большой проблемы и даже поощрялось Вашингтоном.

Что, в таких условиях, остается кубинцам? Вероятно, держаться за тех, кто к ним благосклонен, поскольку снятия Вашингтоном хотя бы части санкций с Кубы – скажем, по возможности въезда ее граждан и трудоустройства в Соединенных Штатах, — в скором времени не предвидится. Между тем такая возможность носит и идеологическую нагрузку для США через передвижение граждан двух стран в обоих направлениях, американские инвестиции в «Остров Свободы», который не так уж не свободен, как это пытаются представить определенные круги за рубежами Кубы.

Санкции в современном мире анахроничны, способствуют изменению расклада сил в мире, что зачастую приводит к борьбе за влияние и тяжелым геополитическим последствиям. Собственно, в некотором роде Куба, находясь в беспрецедентно длительной блокаде, в соответствии с докладом ООН, представленным на упомянутой выше Генеральной Ассамблее, действительно сильно пострадала в самых разных сферах жизнедеятельности. Но не стала ли она сильнее и независимее?

А ведь да, стала, обеспечив свое население – довольно бедное, — всеобщим доступом к образованию, здравоохранению, культуре и спорту. Индекс развития человеческого потенциала Кубы сопоставим с индексом самых развитых стран. Продолжительность жизни на «несвободном Острове Свободы» выше, чем в США, уровень детской смертности – самый низкий на американском континенте. Уровень развития медицины считается даже завидным – по состоянию на 2024 год, Куба потратила на здравоохранение 11,4% своего ВВП – более чем в двое больше большинства стран Латинской Америки.

Приоритетным направлением для министерства здравоохранения считаются профилактические меры. В том числе, всем пенсионерам страны ежегодно положена путевка в санаторий — для поддержания здоровья. Куба значительно продвинулась в сфере биотехнологий, разработав вакцины против рака и поставляя медицинские товары примерно в 40 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает высокие стандарты медицины на Кубе, которые можно перенять в качестве модели для развития здравоохранения в других странах.

Да, над кубинцами, зачастую разъезжающими еще на советских «Волгах» и допотопных американских авто, посмеиваются. Над хибарами (но не колониальными особняками!) и местным, условно говоря «сервисом» – тоже. Над «их социализмом» — так это вообще привычное дело. Но глобально Куба сегодня стоит на перепутье – укрепления отношений с крупными державами, толкующими о построении многополярного мира. А это, в первую очередь, Россия и Китай: с ними у Гаваны прекрасные отношения.

А ведь могло быть иначе, если бы США «прорубили окно» на Кубу и заняли бы в ней свою нишу в контексте многовекторности внешней политики Гаваны до, конечно, определенного «порога» — невмешательства в ее внутренние дела, подразумевающего, в первую очередь, попытку свержения власти в островном государстве и смену ее политического строя. То есть, достижения «демократического» результата — таким, каким его видят на Западе.

Неизвестно, конечно, где найдешь, а где потеряешь. Но Россия, Китай и даже Евросоюз (вспомним о результатах голосования на Генассамблее по санкциям в отношении Кубы), «остальной мир» терять ее не намерены. При этом «карты» могут сами пойти в «руки» США, учитывая, во-первых, интерес к ним кубинцев; географическое расположение острова в Карибском бассейне, отделенного от Соединенных Штатов лишь узкой полосой моря (перелет на самолете занимает всего один час). То есть Куба геостратегически легко может стать как форпостом против США (в настоящее время она таковым вроде не является), так и выгодным соседом при условии невмешательства в ее внутренние дела.

Но опять же, исходя из геополитических и геостратегических соображений, Куба может стать опорной точкой для БРИКС, так или иначе приступившего к разрушению международного порядка, опирающегося, в том числе и в значительной степени, на практику санкционных режимов.

И вспомним: испокон веков, как минимум — отцами-основателями США (достаточно назвать Томаса Джефферсона), за получение контроля над Кубой шла настоящая борьба. В частности, Джефферсон пытался убедить Наполеона уступить остров Соединенным Штатам во время захвата Испанской империи французами. План, однако, не удался, но попытки включения Кубы в американскую орбиту не прекращались. И, кстати, небезуспешные – до тех пор, пока она не вышла из сферы влияния США и больше в нее не возвращалась.

По сути, сегодняшняя Куба – «ничья», а только кубинская, самой себе принадлежащая. И вряд ли санкционная война против нее поможет изменить такое положение дел. Разве что она его закрепит, страна откроется для инвестиций государствам и блокам, игнорирующим – частично или полностью – американские санкции.

И, вероятно, именно такой путь положил начало не американскому иностранному присутствию на Кубе, обладающей колоссальным сырьевым и туристическим потенциалом.