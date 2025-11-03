На днях состоялась очередная, уже 20-я, поездка аккредитованных в Баку иностранных дипломатов на освобожденные земли Карабаха и Восточного Зангезура. Пять лет назад, во время 44-дневной войны, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев показывал иностранным дипломатам последствия армянских обстрелов жилых кварталов азербайджанских городов. Сейчас помощник президента знакомит временных поверенных и военных атташе уже с результатами программы Великого возвращения.

Однако на сей раз акценты были немного другими. Дипломатам продемонстрировали не только и не столько восстановленные села и города, новую аграрную и промышленную инфраструктуру. Основной упор был сделан на работе по запуску Зангезурского коридора.

Специалисты хорошо знают, насколько это масштабная задача. Железная дорога — это не просто «рельсы + шпалы». Прежде всего, после более чем четверти века бездействия, после оккупации и войны, даже само железнодорожное полотно требует серьезной реабилитации. Более того, железная дорога — это целая инфраструктура: электроснабжение, станции, склады, пакгаузы… Всё это на своем участке, от Горадиза до Агбенда, Азербайджан восстанавливает в рекордные сроки.

И вот теперь Хикмет Гаджиев в сети Х поделился публикацией: «Мы вместе с представителями дипломатического корпуса следуем по следам поездки президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы. Первая остановка — село Хоровлу. В рамках визита основное внимание будет уделено строительству Зангезурского коридора, а также проектам железных и автомобильных дорог, реализуемым в регионе. После Отечественной войны 2020 года это наш 20-й визит на освобожденные территории вместе с дипломатическим корпусом». По его словам, рассматривается привлечение международных партнеров к железнодорожной инфраструктуре на участке длиной более 188 километров в нахчыванском сегменте.

Почему Зангезурский коридор оказался сегодня в фокусе внимания мировой дипломатии, более чем понятно. Это не только и не столько вопрос продвижения мирного процесса. Куда важнее логистическое измерение. Зангезурский коридор должен не просто обеспечить более короткий и прямой путь из Азербайджана в Турцию, особенно с задействованием дороги Нахчыван — Игдыр, но и стать важной частью Срединного коридора, значение которого продолжает расти — на фоне украинской войны и усиливающейся напряженности между Россией и странами Европы.

Но вот в чем дело. Азербайджан может вести — и ведет! — восстановительные работы на своей территории. Но есть еще тот самый «мегринский участок» — 42 км железной дороги, проходящие по территории Армении, где, по крайней мере пока, видимых работ не ведется. А поработать есть над чем. Достаточно вспомнить, что еще во времена Сержа Саргсяна оборудование этой железной дороги, начиная от рельсов и заканчивая проводами электроснабжения, продали как черный и цветной лом. Да, на некоторых участках рельсы сохранились, но о сквозном движении не стоит и думать. Более того, формально договоренности об открытии Зангезурского коридора были достигнуты еще 9–10 ноября 2020 года, но работы так и не начались. Как отметил Хикмет Гаджиев, на другом сегменте работы по запуску Зангезурского коридора Армения ведет в партнерстве с США, и Азербайджан следит за этими процессами. Но, добавим от себя, пока, к сожалению, «азербайджанских» темпов работ на армянской стороне не видно.

Однако несколько дней назад Никол Пашинян сделал весьма примечательное заявление. Он обозначил готовность Армении к ответному шагу после того, как власти Азербайджана разрешили транзит грузов, предназначенных для Армении, по своей территории, и объявил: «Мы готовы с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовых машин из Турции в Азербайджан и в обратном направлении по дороге Маргара — Ехегнадзор — Сисиан — Горис».

На первый взгляд — действительно ответный шаг, продолжение процесса разблокирования коммуникаций и т. д. Тем более можно объяснить, что Армения хочет задействовать КПП «Маргара», а между Горисом и Лачином уже есть погранично-пропускной пункт. Но если приглядеться, то Азербайджану предлагают весьма странную «альтернативу».

Во-первых, предложенные дороги горные, они по несколько месяцев в году бывают закрыты из-за погодных условий. Во-вторых, не решен вопрос безопасности. В-третьих, границы Турции и Армении пока что не открыты, и когда они будут открыты — большой вопрос. При этом в Нахчыване уже есть КПП на границе Азербайджана и Турции, так что, по меньшей мере, странно выглядит ситуация, когда вместо уже согласованного Зангезурского коридора Армения предлагает странные и не самые надежные альтернативы.

При этом у Азербайджана есть альтернатива — Аразский коридор, проходящий по территории Ирана. Конечно, не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда из-за упрямства Еревана оказался бы сорван предложенный США проект TRIPP. Но Азербайджан во всех смыслах свою часть работы над этим проектом выполняет. Остальные вопросы уже к Еревану, за действиями и бездействием которого следят не только в Баку.