Футбольный клуб «Карабах» и правоохранительные органы взяли под контроль ситуацию с продажей билетов на матч агдамского клуба против лондонского «Челси» по завышенным ценам в социальных сетях.

Об этом агентству AЗЕРТАДЖ сообщил пресс-секретарь клуба Анар Гаджиев. По его словам, будут проведены расследования по фактам незаконной перепродажи билетов на игру четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, которая состоится 5 ноября в Баку.

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Джасарат Ганбарлы отметил, что полиция уже приступила к проверке поступающей информации.

В компании iTickets.az сообщили, что в момент открытия продаж система столкнулась с беспрецедентной нагрузкой: в онлайн-очереди одновременно находилось около 25 тысяч человек.

Матч «Карабах» – «Челси» начнется 5 ноября в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.