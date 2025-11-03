Турция может направить своих военных наблюдателей, поисково-спасательные и инженерно-саперные подразделения в состав международных стабилизационных сил, которые планируется разместить в секторе Газа. Об этом сообщает издание Turkiye.

По информации газеты, вопрос об участии Анкары в формировании миротворческих контингентов может быть решен до конца текущей недели.

Рассматривается также возможность присутствия турецких военных, которые будут обеспечивать безопасность и контроль обстановки в регионе. Однако, как отмечает Turkiye, основную роль в обеспечении безопасности, вероятнее всего, возьмут на себя военные из Египта, Пакистана и Азербайджана.