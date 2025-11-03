Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и должно прекратить грабежи, сложив оружие.

Об этом Рубио написал на своей странице в социальной сети X.

«ХАМАС продолжает лишать жителей Газы гуманитарной помощи, в которой они отчаянно нуждаются. Это воровство подрывает международные усилия по поддержке плана президента США Дональда Трампа по доставке критической помощи невинным гражданским», — отметил он.

Американский госсекретарь подчеркнул, что движение обязано прекратить насилие и грабежи, чтобы «Газа могла обрести светлое будущее».