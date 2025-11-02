Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытках развязать войну и организовать переворот с целью захвата природных ресурсов страны.

«Если бы у Венесуэлы не было нефти, газа, золота и воды — о нас никто бы не говорил», — заявил Мадуро на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе.

Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес также обвинил США в агрессии и призвал страны региона активировать «дипломатию мира», подтвердив принципы Гаванской декларации 2014 года, закрепившей статус Карибского региона как зоны мира.