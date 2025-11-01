Похищенные из музея Лувр драгоценности пытались продать привлеченной к расследованию израильской фирме CGI Group через даркнет. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на слова руководителя компании Цвика Наве.

«Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, представившийся представителем грабителей. Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке украденных произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ», —заявил Наве.

Он отметил, что компания вступила в переговоры и, получив подтверждение, что украденные драгоценности подлинные, передала информацию нанимателю, который уведомил руководство Лувра. Однако, по словам главы компании, музей не отвечал шесть дней, из-за чего время было упущено. При этом Лувр отрицал связь с CGI.

Тем временем французские СМИ сообщают о задержании еще пяти подозреваемых в причастности к краже в Лувре. Сами украшения пока не найдены.