Бывший посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов в комментарии для Minval Politika отметил, что внутриполитическая ситуация в Иране сегодня находится в центре внимания мировой общественности. По его словам, интерес к Исламской Республике объясняется как её сложными внутренними процессами, так и напряжёнными отношениями с Западом.

«Сегодня военно-морские силы США и их союзников располагаются не только в Персидском заливе, но и на базах в Катаре, ОАЭ, Омане и Бахрейне. Их флотилии присутствуют и в Красном море, и у берегов Израиля, что формирует вокруг Ирана плотное военное кольцо», — подчеркнул Ахундов.

По словам бывшего дипломата, внутри Ирана оформились несколько политических групп, по-разному оценивающих политику взаимодействия с Западом.

«Во главе правительства стоит Масуд Пезешкиан, человек умеренных взглядов, который пытается проводить взвешенную и конструктивную линию, — сказал Ахундов. — Однако ему противостоят ультраконсерваторы, прежде всего партия Пайдари и аятолла Мирпакери, влияющий как на парламент, так и на правительство».

Ахундов отметил, что реформаторское крыло, к которому можно отнести бывшего президента Гасана Рухани и экс-главу МИД Джавада Зарифа, выступает за постепенную нормализацию отношений с Западом. Но их позиции подвергаются жёсткой критике со стороны консервативных кругов, обвиняющих их и президента Пезешкиана в «уступках» и «пораженческих настроениях».

По словам Ахундова, эта борьба напоминает внутренний конфликт между прагматиками и идеологами, который сдерживает модернизационные процессы в стране.

Ахундов подчеркнул, что Масуд Пезешкиан — этнический азербайджанец, неоднократно выступавший публично на азербайджанском языке.

«Это имеет символическое значение. Пезешкиан демонстрирует уважение к национальному многообразию, тем самым снижая напряжённость в межэтнических отношениях внутри Ирана», — отметил он.

Дипломат добавил, что правительство Пезешкиана предпринимает шаги по смягчению репрессивной политики в отношении женщин, особенно после трагического случая с Махсой Амини, погибшей из-за конфликта вокруг ношения хиджаба. Эти меры, по его словам, несколько снизили общественно-политическую напряжённость в стране.

Однако, как отметил Ахундов, экономическая ситуация остаётся крайне сложной.

«Введенные санкции, инфляция, безработица, нехватка воды и электроэнергии, падение ВВП — всё это формирует негативный фон, с которым правительству приходится работать практически без серьёзных инструментов влияния».

Ахундов подчеркнул, что введение полномасштабных санкций против Ирана, как по продаже углеводородного сырья, так и по внедрению технологического оборудования, негативно сказалось как на экономике, так и на промышленно-техническом комплексе страны.

«После 12-дневной войны с Израилем и США Тегеран активизировал сотрудничество с Китаем и Россией в области военных технологий. Иран старается модернизировать системы вооружений и укрепить оборонный потенциал, но в ближайшей перспективе заменить всё защитное оборудование ПВО и военно-воздушных сил будет крайне сложно», — пояснил бывший посол.

По словам Ахундова, введение масштабных западных санкций против Ирана, особенно в нефтегазовой и технологической сферах, резко ухудшило экономическую ситуацию и ограниченные финансовые возможности не позволяют правительству полноценно обновить систему противовоздушной обороны и военно-воздушных сил.

Он подчеркнул, что значительная часть иранской экономики по-прежнему контролируется четырьмя крупными фондами — “Мостазафан”, “Аль-Анбия”, “Имам Реза”, которые тесно связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и религиозным руководством.

«Пезешкиан пытался реформировать эту систему, но столкнулся с активным сопротивлением со стороны консервативных кругов. Любая попытка затронуть их экономические интересы вызывает ответное давление», — пояснил бывший посол.

Ахундов отметил, что Иран в последние месяцы проявляет осторожность в международных вопросах, но при этом избегает участия в диалоговых площадках.

«Недавно в Каире прошёл саммит по вопросам сектора Газа, на который США пригласили иранскую делегацию. Однако Тегеран отказался от участия. Это, на мой взгляд, было упущенной возможностью снизить напряжённость и начать позитивный диалог с Западом», — заявил он.

Особое внимание Ахундов уделил улучшению азербайджано-иранских отношений после избрания Пезешкиана президентом.

«Пезешкиан проявляет искренний интерес к сотрудничеству с Азербайджаном. Его визиты, участие в саммите ОЭС, выступления на азербайджанском языке, стихи, которые он читает на азербайджанском языке, создают новую атмосферу доверия между нашими странами», — подчеркнул бывший посол.

Он добавил, что правительство Пезешкиана занимает позитивную и конструктивную позицию по вопросу региональных транспортных проектов, включая Зангезурский (или “коридор Трампа”), что открывает новые возможности для экономического взаимодействия и укрепления стабильности на Южном Кавказе.