На фоне подготовки «коалиции желающих» к введению новых санкций в отношении России, Венгрия, Словакия и Чехия формируют платформу «укроскептиков», затрудняющую оказание Евросоюзом финансовой и военной поддержки Киеву. «Тройка» уже прозвана «антиукраинским блоком», хотя, по сути, таковым не является. В таком случае – каким?

Три государства – Венгрия, Словакия и Чехия, взорвали «бомбу» в Евросоюзе: главным «террористом», как водится, Брюссель считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. А дело в том, что журнал Politico опубликовал свою беседу с главным политическим советником венгерского премьера, заявившим, что Будапешт стремится объединить усилия с Братиславой и Прагой для формирования альянса «укроскептиков» в Евросоюзе.

Напомним, популистская партия ANO — бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша, теперь повторно, с большой вероятностью, возвращающегося на эту должность, недавно одержала победу на парламентских выборах в стране. И именно благодаря тому, что она критикует помощь Украине и попытку втянуть страну в конфликт с Россией, что созвучно большей части чешского электората. Бабиша, кстати, часто сравнивают с президентом Трампом.

Похоже, Орбан теперь активно работает на то («В нашем полку прибыло»), чтобы склонить на свою сторону ультраправые силы в Европе (есть надежда на Австрию, а, возможно, и на левые партии) для укрепления альянса.

Шаг довольно смелый и рискованный для Орбана, поскольку ему самому приходится туго – на будущий год в Венгрии состоятся парламентские выборы, а оппозиционная партия «Тиса» идет практически наравне с правящей премьерской «Фидес», которую Брюссель откровенно пытается «задавить» — уж слишком много ультраправые позволяют себе в Европе, и их численность растет.

А если говорить об украинском треке, поддерживающих усилия Орбана для недопущения охвата войной Европы, включая перспективу вступления Киева в ЕС, еще больше, чем «просто» ультраправых и популистов. Напомним, Будапешт и иже с ним категорически против расширения «европейской семьи» за счет Киева.

США, конечно, могут поддержать Орбана (у Трампа с ним хорошие отношения, а с Брюсселем – далеко не блестящие), но не факт, что они это сделают: «венгерский путинист», а с ним и словацкий — Роберт Фицо, пытаются убедить Трампа в необходимости ослабления американских санкций в отношении российских «Лукойла» и «Роснефти», ставших большим ударом для остро зависящих от российских энергоносителей Венгрии и Словакии. Каким будет исход этого торга и цена Вашингтона за уступки Орбану и Фицо, если таковые будут, станет известно очень скоро – по итогам готовящегося визита венгерского премьера в Вашингтон.

Визиту этому предшествовало заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, назвавшего позицию «западной политической семьи» стремлением к чрезмерной политизации и идеологизации международных вопросов. Венгрия, сказал он, придерживается другого подхода, в основе которого лежит «здравый смысл и рациональность».

Отметим, что формирующийся альянс (пока еще троих) на Западе поспешили окрестить «антиукраинским». Но так ли это – по сути? Сийярто говорил о «здравом смысле и рациональности», и вряд ли кривил душой. Ведь фоном, движущей силой объединения Венгрии, Словакии и Чехии является стремление к суверенитету (рассматривается в ЕС как вызов Брюсселю) и финансовой стабильности своих стран, на которые тяжелым бременем ложится помощь Украине и введение против России нефтегазовых санкций; последствия экспроприации средств РФ в пользу Украины с вытекающими отсюда тяжелыми политическими и финансово-экономическими провалами для ряда государств ЕС.

А создание в Европе «союза для долгов» вызывает отторжение не только у Будапешта, Братиславы и Праги, но и у некоторых других европейских столиц, о чем они говорят все громче. Так что ситуационные и «частичные» союзники у «тройки» могут появиться с совершенно неожидаемой стороны, однако вне их участия в блоке «укроскептиков».

Теоретически последний может заблокировать принятие дальнейших антироссийских санкционных пакетов, но в имеющемся формате и на данном этапе альянс политику всего Евросоюза изменить не сможет. И он уже сегодня должен быть готов к давлению и шантажу со стороны Брюсселя, дабы «заткнуть» этих «наглецов», подрывающих внешнюю политику ЕС и бьющих по его карману (ВПК — автоматически в контексте НАТО, усиления его военного потенциала), а также множащих ряды евроскептиков и мешающих строительству централизованной Европы. Собственно, того, чего горячо желает канцлер Мерц во главе с Германией.

Ответ Брюсселя будет жестким: во-первых, он бросит все силы на то, чтобы партия Орбана проиграла выборы (включая их фальсификацию и отмену результатов голосования — Румыния и Молдова тому пример). Во-вторых, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее «свита» настаивают на необходимости трансформации механизмов принятия решений в ЕС, — в частности, на изменении статьи 7 устава блока, позволяющем лишить страну права голоса за нарушение «европейских ценностей».

Но есть нюансы: чтобы отомстить такой стране (а ведь в данном случае речь уже идет не об одной, если две другие не струхнут и не свернут с «порочного» пути Венгрии), для лишения права голоса требуется единогласное согласие всех членов ЕС. Удастся ли Брюсселю такой финт, и не станет ли он тревожным прецедентом для всех государств союза, смеющих «затянуть на собственный голос» с неизбежной, за это, расплатой.

Так что если «антиукраинский блок», как его окрестили для большей агрессии в отношении Венгрии, Словакии и Чехии (он же — «путинский» и в то же время — «трамповкий», что явно абсурдно) утвердится, встанет на ноги и однозначно будет восприниматься как сугубо антиукраинский, грозит распадом ЕС: официально – на почве Украины. Либо в Европейском союзе произойдет децентрализация, но внешне он сохранится. И это прямо отразится на ситуации в Украине.

Словом, можно считать, что Будапешт, Братислава и Прага уже задали жару и Брюсселю, и Киеву. Как европейская столица будет разруливать ситуацию, сказать сложно, хотя «тройка» вступила с ней в неравный бой. Она, по сути, не является политическим блоком, а группой, желающей укрепить антивоенную направленность ЕС и право на суверенное решение вопросов странами союза. И, разумеется, трое европейских «изгоев» не столько против Украины, сколько против огромных на нее военных расходов и угроз безопасности Европы в целом.

«Вода камень точит», однако для этого нужно время и сплоченность. В противном случае получится «Много шума из ничего».