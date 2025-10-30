Состоялись очередные консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
Как сообщили в азербайджанском МИД, делегацию Азербайджана возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, а белорусскую — начальник Главного консульского управления Андрей Кожан.
В мероприятии приняли участие представители внешнеполитических ведомств обеих стран, а также сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Государственной миграционной службы и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана. Со стороны Беларуси в консультациях участвовали представители МИД и посольства Беларуси в Азербайджане.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в консульской сфере, а также возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы.
По итогам консультаций был подписан протокол.
Azərbaycan və Belarus Xarici İşlər Nazirlikləri arasında konsulluq məsləhətləşmələrinə dair mətbuat məlumatıhttps://t.co/DAn4KyMyMP pic.twitter.com/HQ6lSliwz0
