Состоялись очередные консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

Как сообщили в азербайджанском МИД, делегацию Азербайджана возглавил начальник Консульского управления Эмиль Сафаров, а белорусскую — начальник Главного консульского управления Андрей Кожан.

В мероприятии приняли участие представители внешнеполитических ведомств обеих стран, а также сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Государственной миграционной службы и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана. Со стороны Беларуси в консультациях участвовали представители МИД и посольства Беларуси в Азербайджане.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в консульской сфере, а также возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы.

По итогам консультаций был подписан протокол.