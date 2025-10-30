На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о гражданах, находящихся в опасности утопления в море на территории Приморского национального парка, расположенного в Сабаильском районе города Баку.

В связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно был привлечен водолазно-поисковый отряд «Баку-бульвар» Государственной службы по управлению маломерными судами и спасанию на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате оперативно-спасательной операции Шихалиева Тават (1998 года рождения) и Шихалиев Дуньямин (1997 года рождения), находившиеся в море, были спасены водолазами и переданы соответствующим органам.

