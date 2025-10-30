Два гражданина Пакистана пройдут подготовку в Китае для участия в пилотируемых космических полетах, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, один из пакистанских космонавтов после завершения обучения станет специалистом по полезной нагрузке и примет участие в краткосрочной миссии на околоземную станцию Tiangong.

В апреле заместитель главы китайского космического агентства Линь Сицян сообщил, что отбор пакистанских астронавтов для полета на Tiangong будет проводиться в три этапа.