В Баку продолжается «Азербайджанский Нюрнбергский трибунал». Дают показания свидетели, потерпевшие и их представители. Обвиняемые из числа верхушки ханкендинской оккупационной хунты изворачиваются, валят вину друг на друга и на «ереванское начальство»…

На этом фоне вновь отличился Рубен Варданян. Сей олигарх-провокатор устроил впечатляющую «адвокатскую чехарду». Рубен Карленович отказался от услуг своего защитника Авраама Бергмана. Теперь у него новый адвокат — Эмиль Бабишов.

Подобное шоу Варданян устраивает не впервые. В феврале он уже отказывался от услуг адвоката Азера Магеррамова. Наконец, можно вспомнить, что в самом начале Рубена Карленовича защищали иностранные адвокаты, в том числе Джаред Генсер.

Конечно, дать отвод адвокату — право обвиняемого. И причины тут могут быть самые разные. Но когда такие «отводы» происходят раз в два месяца — поневоле задумаешься: а что происходит? Тем более что другие обвиняемые подобных манёвров не устраивают.

Как минимум имеет право на существование версия, что таким образом Варданян просто тянет время. И рассчитывает, что вот если не завтра, так на будущей неделе будет подписан мирный договор, и под шумок всех обвиняемых, ну или только его, как особо ценную персону, вернут Еревану. Однако слишком многое указывает на то, что за рамками этой «адвокатской чехарды» — стратегический провал защиты олигарха-провокатора. Собственно говоря, как уже рассказывал Minval, контуры этого провала стали ясны в декабре 2024 г., когда дело Варданяна было передано в суд, а ему самому предоставили возможность ознакомиться с материалами этого дела. Именно тогда защитники Варданяна во главе с Джаредом Генсером устроили впечатляющую истерику. Оказывается, материалы уголовного дела — на азербайджанском языке. А их ни много ни мало — 25 000 страниц в 100 томах. Генсер умудрился обвинить Азербайджан в «нарушении международного права». Правда, забыл пояснить, в чем именно это нарушение состоит: в том, что Варданяна призвали к ответу за всё, что он накуролесил на территории Азербайджана? В том, что судопроизводство в Азербайджане идёт на государственном языке, то есть азербайджанском? Может быть, проблема в самих адвокатах, которые не удосужились вовремя найти хотя бы переводчика с азербайджанского языка, притом что переводчиков суд предоставляет?

На самом деле всё просто. Защитники олигарха-провокатора банально не готовились защищать его в суде. В команде Варданяна сделали ставку на балаганную кампанию в его защиту и были уверены, что вытащат своего подопечного из тюрьмы до суда. Однако оказались совершенно не готовы к тому, что Азербайджан не «прогнётся», и за свои действия Варданяну придётся отвечать в суде. А отвечать, напомним в который уже раз, есть за что. И это не только попытка рестарта «миацума», организация пикетов на Агдамской дороге под аккомпанемент воплей о «блокаде» и «гуманитарной катастрофе», но и открытые призывы к террору. Напомним: именно Варданян в своих видеообращениях призывал создать террористическую группировку «Немезис-2» и развернуть кампанию террора против руководства Азербайджана и азербайджанских дипломатов. Словом, наговорил своими видеороликами себе на пожизненный срок.

Теперь за всё это приходится отвечать в суде. Никаких признаков, что обвиняемых освободят без суда или что их простят, помилуют, амнистируют, не просматривается. А значит, отвечать придётся по полной программе и по законам Азербайджана. К чему олигарх-провокатор явно оказался не готов. Более того, кампания в защиту Варданяна тоже постепенно выдыхается — причём по всем фронтам: начиная от российской либеральной тусовки и заканчивая странами Запада.

Во-первых, семье Рубена Карленовича всё труднее это оплачивать. А во-вторых, публика явно теряет интерес. Наконец, «вытаскивать» обвиняемых не горит желанием и официальный Ереван. Николу Пашиняну не нужны ни «тяжёлые фигуры» из числа карабахцев, ни тем более бывший кандидат на роль «армянского Иванишвили». Да ещё и с ореолом великомученика.

И в результате Варданян, похоже, банально запаниковал. Он не знает, как ему вести себя: то ли тянуть время в расчёте непонятно на что, то ли «на живую нитку» выстраивать настоящую защиту в суде, понимая, что он сам предоставил стороне обвинения все необходимые доказательства.

Таков «провал защиты Варданяна», в котором уж точно не виноваты ни Бергман, ни Бабишов.