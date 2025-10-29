Глава укрупнённой общины Масис, мэр города Масис и единый кандидат от парламентской оппозиции на пост премьер-министра Армении Давид Амбарцумян прибыл в Ереван, где был немедленно арестован прямо у трапа самолёта.

Родные, друзья и сторонники Амбарцумяна собрались в аэропорту «Звартноц», чтобы встретить его. Территория аэропорта была оцеплена большим количеством полицейских, отмечает «Айсор».

Несколько дней назад Амбарцумян был приговорён к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу семилетней давности, при этом ни один свидетель в суде не дал против него обвинительных показаний.

Ранее, находясь за пределами страны, Амбарцумян заявил: «Даже мысли не допускаю о бегстве от Никола и исполняющей его прихоти судебно-правовой системы. Вскоре я буду в Армении». Он подчеркнул, что арест не остановит его борьбу против нынешней власти.

Ранее в Армении было возбуждено уголовное дело в отношении мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

