Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Туркменистаном за первые семь месяцев 2025 года составил 1,28 млн тонн, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статье посла Азербайджана в Туркменистане Гисмета Гёзалова в журнале «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана».

Согласно статье, около 76% перевозок приходится на железнодорожный транспорт по маршруту «Восток–Запад».

Гёзалов отметил, что Азербайджан и Туркменистан продвигаются в вопросах альтернативной энергетики и борьбы с изменением климата, соблюдая обязательства по выбросам метана. Рассматривается экспорт электроэнергии из Туркменистана в Европу через Азербайджан и участие страны в проектах «Зеленая энергия» и «Зеленый энергетический коридор Каспий–Черное море–Европа».

Посол подчеркнул потенциал расширения логистической инфраструктуры, отмечая, что Международный морской порт Баку–Туркменбаши является ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Коридор Ляпис-Лазури, пересекающий Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, соединяется с коридором ТРАСЕКА, обеспечивая доступ к средиземноморским портам и стратегическую синхронизацию транспортной политики Ашхабада и Баку.