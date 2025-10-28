Российская компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои активы в Казахстане в связи с введением ограничительных мер рядом государств. Продажа проводится в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание зарубежной деятельности, сообщает КазТАГ.

Компания уже рассматривает предложения от потенциальных покупателей и при необходимости готова ходатайствовать о продлении лицензии для обеспечения бесперебойной работы активов.

В Казахстане «Лукойл» владеет долями в ключевых нефтегазовых проектах: 50% в проекте Каламкас-море, Хазар и Ауэзов (около $200 млн), 49,9% в проекте Аль-Фараби, 5% в Тенгизе и 13,5% в Карачаганаке. Компания также является партнёром Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего экспорт казахстанской нефти.

14 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова орденом «Барыс» I степени за вклад в развитие энергетического сектора страны.