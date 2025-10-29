В конце следующей недели состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Венгрии Виктором Орбаном, которая, в зависимости от итогов, может оказать ощутимое влияние на энергетическую сферу России.

Формально разговор будет посвящён вопросам двустороннего сотрудничества, но в действительности на кону окажется гораздо большее: будущее Венгрии в новой энергетической архитектуре, которую выстраивают Соединённые Штаты, и степень зависимости Европы от российских ресурсов.

Не без основания, создается впечатление, что за внешним дружелюбием встречи скрывается жёсткий торг, в котором Виктор Орбан рискует оказаться в положении осаждённого союзника. Как известно, на днях США пошли на шаг, который для многих, и в первую очередь для Кремля, оказался неожиданным. Неожиданным, но в то же время прогнозируемым.

Дональд Трамп, устав от капризов Москвы в вопросе российско-украинской войны, применил санкции в отношении крупнейших нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл».

Стоит отметить, что эти шаги направлены не только на подрыв финансовых возможностей Москвы, но и на перестройку энергетических потоков, от которых десятилетиями зависела Восточная и Центральная Европа. Венгрия оказалась в числе стран, для которых это особенно болезненно: её нефтеперерабатывающая система привязана к трубопроводу «Дружба», а альтернативных маршрутов поставки топлива практически нет.

А тем временем в Вашингтоне растёт раздражение: в то время, как большинство европейских стран отказываются от российских энергоносителей, Будапешт не спешит в этом вопросе.

Так, по словам представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, власти Венгрии не предпринимают шагов по отказу от импорта нефти и газа из России.

«Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов», — отметил Уитакер.

Но справедливости ради стоит отметить, что США готовы не только критиковать, но и помогать. К примеру, американская сторона предложила Венгрии, а также Турции и Словакии содействие в поиске альтернативных источников энергоснабжения. Подобная инициатива органично встраивается в стратегию Вашингтона по окончательному вытеснению России из европейского энергетического пространства. Но в венгерском контексте она выглядит как требование сделать болезненный выбор: либо переходить на новые источники, вкладываясь в дорогие и длительные проекты, либо смириться с ролью страны, зависимой от санкционного режима и политических колебаний Кремля.

Для Орбана ситуация сложна и в личностном плане. Его связи с Трампом давние и тёплые, они не раз публично демонстрировали близость взглядов на миграцию, суверенитет и политику «национальных интересов». Но именно теперь дружба может стать испытанием.

Трамп, стремящийся доказать, что способен вернуть США роль глобального арбитра, будет давить на Орбана — не только ради демонстрации американского влияния, но и ради конкретного результата. И если венгерский премьер согласится на американские условия, это станет сигналом остальным европейским скептикам: сопротивление бесполезно, энергетическое будущее континента будет решаться в Вашингтоне.

Кроме того, если после встречи Орбана и Трампа Венгрия решит отказаться от российских энергоресурсов, это станет серьёзным ударом по энергетическим позициям Москвы. Потеря даже одного из немногих лояльных потребителей в ЕС усилит изоляцию России и ещё туже затянет энергетическую удавку вокруг её экономики. Так или иначе, разговор между Орбаном и Трампом обещает стать одним из тех моментов, когда станет ясно, что выберет Будапешт: политику или нефть.