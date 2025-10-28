Глава правительства Азербайджана Али Асадов принял вице-премьера Беларуси Наталью Петкевич, прибывшую в Баку для участия в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили в Кабмине Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений, подчеркнули активный диалог и совместные усилия лидеров двух стран в этом прогрессе.

Особое внимание уделено значению 15-го заседания межправительственной комиссии в Баку, где обсуждались новые направления взаимодействия.

Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах — торгово-экономической, промышленной, аграрной, гуманитарной и других областях.