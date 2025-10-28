Администрация президента США Дональда Трампа призвала Германию в течение шести месяцев урегулировать структуру собственности немецких активов российской компании «Роснефть», которые попали под санкции США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о компаниях Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину были переведены немецкими властями в доверительное управление. При этом право собственности на эти активы по-прежнему принадлежит «Роснефти». Отмечается, что сами компании в американские санкционные списки не попали.

По данным Bloomberg, США ожидают, что Германия разработает такую структуру владения, которая исключит участие России в этих компаниях после окончания срока доверительного управления в марте 2026 года.