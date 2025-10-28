Приглашение президентом США Дональдом Трампом глав государств Центральной Азии на саммит «С5+1», который пройдет 6 ноября в Вашингтоне, прокомментировал для Minval Politika кыргызский политолог Марс Сариев. По словам эксперта, этот шаг является частью последовательной и системной стратегии США, охватывающей регион от Кавказа до Центральной Азии.

«Это уже вторая встреча в подобном формате, которую проводят США. Первая состоялась при президенте Джо Байдене в 2023 году в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Саммит проводится в рамках системной работы Вашингтона, направленной на укрепление своего влияния в регионе. После подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и создания так называемой “дороги Трампа”, или Зангезурского коридора, на Южном Кавказе, теперь США сосредоточили внимание на Центральной Азии», — отметил Сариев.

По мнению политолога, контекст очевиден: Россия вовлечена в затяжную войну с Украиной и несёт значительные потери человеческих и экономических ресурсов. В этих условиях Москва постепенно теряет влияние как на Южном Кавказе, так и в Центральной Азии — на своих традиционных геополитических рубежах. «Вашингтон этим умело пользуется, усиливая экономические и дипломатические связи с регионами, которые ранее находились в орбите России. Таким образом, создается новая архитектура взаимодействия на пространстве от Каспия до Тянь-Шаня», — подчеркнул эксперт.

Сариев отметил, что предстоящий саммит «С5+1» является логичным продолжением линии, начатой ещё при администрации Байдена. «Теперь встреча проходит по инициативе Трампа, что говорит о преемственности американской стратегии. США стремятся предложить странам Центральной Азии экономические и инфраструктурные альтернативы сотрудничеству с Россией», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что на саммите в Вашингтоне могут прозвучать конкретные предложения по развитию торговли и инвестиций. Центральная Азия — важное звено Срединного торгового пути, соединяющего Китай, Кавказ и Европу. Для Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран региона — это шанс диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от российских транспортных коридоров. США, по словам Сариева, готовы предложить инфраструктурные проекты, цифровые инвестиции и новые логистические решения, что станет частью большой геоэкономической игры.

«Не случайно президента Азербайджана Ильхама Алиева Трамп лично пригласил на саммит в Египте по мирному договору в Газе. Армения также движется в формате политики, выгодной США. Фактически с Южного Кавказа Россию уже вытеснили — это лишь вопрос времени. Теперь внимание обращено на Центральную Азию. Торговля с Европой и США включает сотни миллиардов долларов оборота, что делает участие в новых инициативах крайне привлекательным для стран региона», — отметил эксперт.

По его словам, Казахстану важен Срединный торговый путь, через который он может торговать с Кавказом и Европой. Этот маршрут также интересен Китаю, с лидером которого Дональд Трамп планирует встретиться во время своего азиатского турне. «Поэтому конфликта интересов крупных геополитических игроков из-за встречи не ожидается», — добавил Сариев.

Подводя итог, политолог подчеркнул: «Фактически Россия теряет позиции. США действуют последовательно, укрепляя свои связи и влияние. Мы наблюдаем формирование новой конфигурации сил, в которой Вашингтон становится одним из ключевых игроков на южных рубежах постсоветского пространства. Это концептуальное изменение баланса, где Россия проигрывает не столько военным путём, сколько дипломатическим и экономическим».