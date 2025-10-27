Израильские СМИ сообщают, что Азербайджан, наряду с Индонезией и Пакистаном, может направить своих военнослужащих в состав международных сил, которые займутся стабилизацией ситуации в Газе после двухлетней войны.

Как передаёт портал Ynet, об этом израильским депутатам сообщили представители Министерства обороны на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне.

По данным источников The Times of Israel, Азербайджан уже выразил готовность присоединиться к миссии, а Индонезия публично заявила о намерении направить войска. Участие Пакистана пока официально не подтверждалось.