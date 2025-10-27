Заочное образование в Азербайджане может быть заменено дистанционным обучением. Об этом Minval заявил эксперт в области образования Рамин Нуралиев. Отметим, что с каждым годом в стране все больше ограничивается охват заочного образования.

Например, сегодня на заочную форму обучения не принимают студентов в по медицинским, педагогическим, техническим специальностям. Полностью устранена заочная форма в сферах, считающихся первостепенными. Кроме того, в связи с тем, что качество такой формы обучения вызывает сомнение, порой вопрос сохранения заочного обучения является предметом обсуждения. В ближайшей перспективе заочное обучение закрепится за специальностями, связанными со сферой обслуживания.

Между тем в Министерстве науки и образования подумывают перейти от заочного к дистанционному обучению. В случае принятия рекомендаций министерства уже с 2027 году больше не будет такого понятия, как заочное образование. Что касается дистанционного обучения, то университеты, которые будут преподавать такую форму обучения, должны будут отвечать ряду требований. Данные требования в настоящее время находятся на стадии обсуждения.

Как прокомментировал эксперт Нуралиев, в целом, существуют три формы обучения — очное, заочное и дистанционное. Однако дистанционная форма образования сегодня не применяется в Азербайджане. По этой причине получившие за рубежом дистанционное образование, не могут добиться признания своих дипломов (нострификация), поскольку в Азербайджане нет эквивалента полученным специальностям.

Что касается заочного образования, по ряду специальностей неприемлема такая форма образования, однако существуют специальности, где заочное обучение не влияет на эффективность образовательного процесса, например, в сфере экономики, IT, туризма. Вот тут-то заочное обучение можно будет заменить дистанционным, отметил собеседник.

«Если сегодня в сфере IT человек может свободно подключиться с компьютера и таким образом через удаленный доступ, с любой точки земли, выполнять различного рода операции, то значит, он может обучаться на расстоянии», — считает Нуралиев.

Он отметил, что в законе АР «Об Образовании» прописано положение, связанное с дистанционным образованием, но в силу определенных причин пока оно не признается на территории страны. Во-первых, это связано со случаями злоупотреблений, когда некоторые лица поступают в зарубежные вузы, не сдавая экзамен. С другой стороны, есть немало лиц, кто получил за рубежом дистанционное обучение, однако не знает языка обучения и своей специальности.