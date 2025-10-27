Президент США Дональд Трамп комментируя испытания ракеты «Буревестник» заявил, что Россия «не играет в игры» с США и добавил, что американская сторона действует аналогично. Об этом он сказал на пресс-конференции, транслировавшейся Белым домом.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет», — ответил президент США.