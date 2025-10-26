Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении передать Израилю тела всех погибших заложников, которых удастся обнаружить на территории сектора Газа. Об этом сообщил член политбюро группировки Муса Абу Марзук в эфире телеканала Al Jazeera Mubasher.

«Все положения соглашения о прекращении огня касаются общих вопросов, которые требуют уточнения и переговоров. Что касается тел заложников, мы взяли на себя обязательство передать все тела, которые имеются у нас, и те, которые мы обнаружим», — отметил он.

Абу Марзук подчеркнул, что ХАМАС «не хочет оставлять тела» и надеется «решить эту проблему как можно скорее».

По его словам, США внимательно следят за выполнением соглашения о прекращении огня, однако, по мнению ХАМАС, Вашингтон занимает сторону Израиля, который неоднократно нарушал перемирие.