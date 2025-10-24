Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для нее стало потрясением, что история т.н. «геноцида армян» перестала быть неприкосновенной в Армении, отметив, что некоторые армянские политики начали обсуждать возможность отказаться от этой темы.

«Бывает в истории, когда народы, страны буквально исчезают, потому что не справляются с вызовами. Потому что предают то, что для них является, должно являться по-настоящему святым. Посмотрите — для меня стало просто потрясением, как вроде бы неприкосновенная история, неприкосновенная в том числе и философия, основанная на истории, связанная с геноцидом армян, вдруг в интерпретации многих армянских деятелей, государственных деятелей, превратилась просто в какой-то политологический фактор, от которого можно было бы и отказаться, по их словам. Представляете?» — заявила Захарова журналистам, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что есть вещи действительно неприкосновенные и святые, потому что за них заплачено жизнями колоссального количества человек.

В январе в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории т.н. «геноцида армян», понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Позднее Пашинян и Мирзоян заявили, что международное признание т.н. «геноцида армян» в Османской империи не является внешнеполитическим приоритетом армянских властей, поскольку они предпочитают будущее прошлому.