В Шабранском районе на побережье Каспия задержали нарушителей правил охоты. По данным Государственной службы экологической безопасности, гражданин Турции Мерван Чагры Тапынч и житель Баку Захид Гасанов незаконно занимались ловлей птиц.

При осмотре их автомобиля «Нива» были обнаружены три сокола, один голубь и три ловушки. На обоих составлены протоколы, каждому назначен штраф в размере 2000 манатов.

Госслужба призвала охотников строго соблюдать установленные правила и воздерживаться от охоты в запрещённый период и с запрещёнными средствами.