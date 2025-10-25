Минфин США 23 октября включил в санкционный список дочерние подразделения «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По словам американского президента Дональда Трампа, «настало удобное время» для этих рестрикций. В результате действий Вашингтона цены на нефтяном рынке несколько возросли. Как ситуация с ценообразованием будет развиваться дальше, как это отразится на стоимости азербайджанской нефти и стоит ли ожидать увеличения спроса на энергоресурсы Азербайджана в этих условиях, в комментариях для Minval Politika рассказали аналитики.

Так, эксперт по вопросам энергетики Ильхам Шабан заявил, что это серьезные санкции, причем настолько, что если 15 октября, когда правительство Великобритании ввело санкции против российских добывающих компаний, на рынке это фактически не отразилось, то после решения США 23 октября это мгновенно отразилось на биржевых ценах на нефть. Неделя началась с отметки в 61 доллар за баррель нефти, те же показатели были и во вторник. В среду вечером, 22 октября, цена начала расти и вчера стоимость уже была 66,32 доллара. На данный момент – 65,86 доллара. Санкции в отношении этих компаний весьма ощутимы для мирового рынка, поэтому он и среагировал так.

«Если обратить внимание, в сведениях о санкциях указаны не только материнские компании, и не только на территории РФ, а также есть ограничение на деятельность дочерних компаний. Да, есть такой пункт, который делает исключение на транспортировку с нефтеперекачивающей станции «Тенгиз», Каспийского трубопроводного консорциума, но все будет зависеть от взаимоотношений США и России на политическом поле. Если нынешняя ситуация продолжится, то, думаю, Трамп ужесточит требования. Новых санкций не будет, просто подпункты принятых ограничений будут усиливаться. Допустим, пять китайских компаний временно приостановили закупку российской нефти, которая доставляется в терминалы Китая морским путем. А это немало – около 1,4 млн баррелей. То есть в результате всего этого мы увидели, что цена на нефть выросла практически на пять долларов. Последний раз, 26 сентября, цена торговалась на уровне 70 долларов за баррель и за это время стоимость упала примерно на 10 долларов. А тут за сутки прибавила пять долларов. Это, скорее, эмоциональная реакция участников рынка – в первый же день санкций. В последующие дни, если будут какие-то разногласия, цены пойдут вверх, а если все останется как есть, то, думаю, стоимость останется на уровне 65 долларов», — сказал Ильхам Шабан.

Доктор философии по экономике, политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, в свою очередь, указал на практику последних лет, делая вывод о том, что такие решения не очень радикально влияют на систему спроса и предложений на мировых нефтяных рынках.

«Как показывает опыт, поставщики находят возможность обходить санкции различными путями, хотя в данном случае, скорее, речь идет о серьезном ухудшении условий для «Роснефти» и ЛУКОЙЛа на внешних рынках – теперь им сложнее будет реализовывать свою продукцию, потому что им придется применять «серые» схемы, а это приводит либо к повышению себестоимости нефти, либо к сокращению цены на нефть, чтобы соответствовать мировым ценам. Таким образом, доходы этих компаний и российского бюджета могут ощутимо уменьшиться. На азербайджанской нефти напрямую ситуация, конечно, не скажется. Но колебание цен на нефть может привести к тому, что спрос на азербайджанскую нефть несколько возрастет. Возможно, что от этих решений США незначительно повысится цена на нефть. Но при этом ничего существенного не ожидается. Решение отразится на рынке нефти, но в целом тенденции не изменятся», — сказал Велизаде.

По его словам, гораздо большее влияние на формирование ценового рынка нефти может оказать решение ОПЕК +, но здесь мы наблюдаем затишье.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмин Гарибли считает, что да, решение США на нефтяной стоимости отразится: «Мы уже наблюдаем повышение на 5-6%. Думаю, что это связано с тем, что американские и европейские компании, сотрудничающие с российскими, ограничивают с ними свою деятельность. Мы знаем, что Казахстан экспортирует нефть через Каспийский трубопроводный консорциум, вот на них и может отразиться».

«Покупатели сейчас будут пересматривать маршруты. Данная ситуация продолжится примерно 5-6 недель, если не больше. В целом, на стоимость нефти влияет очень много факторов. Кроме того, известно, что ОПЕК+ в этом году решила повысить добычу нефти. Для Азербайджана, в целом, угрозы нет. С одной стороны, нужно отметить, что идет борьба за рынки. Конечно, Россия будет искать альтернативные пути – например, азиатские страны. Если эти страны повысят или понизят закупку нефти, то это отразится на мировых ценах на нефть. Речь идет о Китае и Индии. Даже порой европейские покупатели закупали у Индии энергоресурсы. Спрос на азербайджанскую нефть возрастет, что не исключено. Нефть марки Azeri Light имеет высокое качество. Так что угроз никаких нет. В целом, эти процессы были ожидаемы и ужесточение санкций будет только продолжаться.