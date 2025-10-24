Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен участвовать в выборах 2026 года, утверждая, что «спас страну» после 7 октября 2023 года, сообщает Bloomberg.

После трагических событий прошлого года многие считали его политическую карьеру завершённой. Однако, как отмечает агентство, Нетаньяху использует военные успехи в борьбе с Ираном и его союзниками, чтобы укрепить позиции и представить себя гарантом безопасности Израиля.

По мнению аналитиков, учитывая раздробленность оппозиции, Нетаньяху способен сохранить власть. «Ему не нужно побеждать — достаточно не проиграть», — заявил политический советник Надав Штраухлер.